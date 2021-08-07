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Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, ABD'li mevkidaşıyla Tunus ve Libya'daki durumu görüştü
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Gündem Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, ABD'li mevkidaşıyla Tunus ve Libya'daki durumu görüştü
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Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, ABD'li mevkidaşıyla Tunus ve Libya'daki durumu görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tunus ve Libya'daki durumun yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 02:25:00 -
Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, ABD'li mevkidaşıyla Tunus ve Libya'daki durumu görüştü

Bakan Lamamra, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin değerlendirildiğini belirten Lamamra, Tunus ve Libya'daki durumun yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldıklarını kaydetti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, geçen hafta Tunus, Etiyopya, Sudan ve Mısır'ı kapsayan bir Afrika turuna çıkmıştı.

 

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