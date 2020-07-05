Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Krizin sonlandırılması için Fas'tan bir girişimde bulunulursa memnuniyetle karşılarız

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin komşu Fas ile aralarındaki krizin aşılması için her türlü girişime açık olduğunu söyledi.

Fransa merkezli France 24 kanalında Fas ile ilişkilere dair soruları cevaplayan Tebbun, "Bizim Faslı kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok, ancak belli ki onların bizmle bir sorunları var" ifadelerini kullandı.

Tebbun, "Gerginliği gidermek için Faslı kardeşlerden bir girişimde bulunulursa bunu memnuniyetle karşılarız, sanırım sorunların giderilmesi için böyle bir girişimi onlar başlatabilir" dedi.

Tebbun şöyle konuştu:

"Şu ana kadar gerginlik hala söz düzeyinde, görüyoruz ki Faslı kardeşlerimiz diğer aşamalara geçmiş durumdalar. Gelişmelerin bu sınırda kalmasını ümit ederiz. İki ülke arasındaki ilişkilerde her zaman aklın sesi daha yüksek olmuştur"

İki ülke arasında yıllar boyu bozuk olan ilişkiler, son dönemde Faslı bir diplomatın Cezayir toprağını "düşman ülke" diye tanımladığı bir video kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından gerginlik sürecine girmişti.

- Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık



İki ülke arasında hala "soğuk" seyreden ilişkilerdeki anlaşmazlıkların temelinde Fas'ın Batı Sahra sorunu yatıyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.



Marakeş kentinde düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia ederek Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.



Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.



Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.



