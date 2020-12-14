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Aktüel Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Almanya Başbakanı Merkel Libya'yı görüştü
Aktüel

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Almanya Başbakanı Merkel Libya'yı görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:51:03 -
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Almanya Başbakanı Merkel Libya'yı görüştü

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'daki son gelişmeleri görüştü.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Merkel, Almanya'da yeni tip koronavirüs tedavisi (Kovid-19) gören Tebbun'u arayarak, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Tebbun ve Merkel, görüşmede ülkelerindeki Kovid-19 salgınını, ekonomik durumları ve ikili ilişkileri ele aldı.

Görüşmede ayrıca Libya'daki son gelişmeler masaya yatırılırken, iki ülkeyi ilgilendiren ortak bölgesel meseleler de konuşuldu.

Cezayir, komşusu Libya'da çatışan taraflar arasında bir dönem ara buluculuk yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavisi için 28 Ekim'de Almanya'ya gitmişti.

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