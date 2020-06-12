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Aktüel

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Hava Kuvvetleri Komutanını görevden aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 02:08:52 -
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Hava Kuvvetleri Komutanını görevden aldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Hava Kuvvetleri Komutanı General Hamid Bumaiza'yı görevinden aldı.

Cezayir resmi gazetesinde yayımlanan kararnamede, görevden alınan Bumaiza'nın yerine kimin geçeceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Bumaiza göreve Eylül 2018'de getirilmişti.

Savunma Bakanlığı ve Başkomutanlık görevini de yürüten Tebbun 19 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanlığı makamına resmen geçtikten sonra ordu tüm kademelerinde ve Savunma Bakanlığı merkezi yönetiminde art arda önemli değişiklikler yapmaya devam ediyor.


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