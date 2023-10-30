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Dünya Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Gazze'de yaşananlar tam bir savaş suçudur
Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Gazze'de yaşananlar tam bir savaş suçudur

Yeniakit Publisher
2023-10-30 09:13:00 -
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Gazze'de yaşananlar tam bir savaş suçudur

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının " tam bir savaş suçu" olduğunu söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının " tam bir savaş suçu" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, başkent Cezayir'in güneyindeki Celfe kentinde bölge halkıyla gerçekleştirdiği buluşmada konuştu.

Siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve saldırılarını değerlendiren Tebbun "Gazze'de yaşananlar tam bir savaş suçudur." dedi.

Filistinlilerin terörist olmadıklarını, vatanlarını savunduklarını belirten Tebbun, Batılı liderlerin Filistinli direnişçileri terörist olarak nitelemelerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tebbun, Fransa'nın da Fransız sömürgeciliğine karşı Cezayir Kurtuluş Devrimi'ne katılanları terörist olarak nitelendirdiğini hatırlattı. (İLKHA)
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