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Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Buteflika rejiminin partisine üyeliğini dondurdu

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Buteflika rejiminin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesine (FLN) üyeliğini dondurduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 08:19:00 -
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Buteflika rejiminin partisine üyeliğini dondurdu

Cumhurbaşkanlı Sözcüsü Muhammed es-Said, yerel basında, Abdulmecid Tebbun'un, "geçen yılki gösteriler nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın partisine üye olduğu" yönündeki haberlerin ardından açıklama yaptı.

Cezayir haber ajansı APS'ye konuşan Said, "Tebbun'un tüm Cezayirlilerin cumhurbaşkanı olduğunu, bu nedenle de hiçbir siyasi partiyle örgütsel bağının bulunmadığını ve FLN Merkez Komitesi üyeliğini de dondurduğunu" ifade etti.

Said, Tebbun'un ayrıca 12 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de partiden aday olmadığını hatırlattı.

Cezayir kamuoyunda "rejimin partisi" olarak adlandırılan ve bugüne kadar iktidara gelen tüm cumhurbaşkanlarının üyesi olduğu FLN, cumhurbaşkanlığı seçiminde İzzeddin Meyhubi'ye destek vermişti.

 

 

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