Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun 'barışalım' dedi

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa merkezli France 24 kanalının Fas ile ilişkilere dair sorularını, "Bizim Faslı kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok, ancak belli ki onların bizimle bir sorunları var" diyerek yanıt verdi.

Tebbun, barışma isteği sinyalini "Gerginliği gidermek için Faslı kardeşlerden bir girişimde bulunulursa bunu memnuniyetle karşılarız, sanırım sorunların giderilmesi için böyle bir girişimi onlar başlatabilir" sözleriyle verdi.

Tebbun sözlerine şöyle devam etti:

"Şu ana kadar gerginlik hala söz düzeyinde, görüyoruz ki Faslı kardeşlerimiz diğer aşamalara geçmiş durumdalar. Gelişmelerin bu sınırda kalmasını ümit ederiz. İki ülke arasındaki ilişkilerde her zaman aklın sesi daha yüksek olmuştur"

İki ülke arasında yıllar boyu bozuk olan ilişkiler, son dönemde Faslı bir diplomatın Cezayir toprağını "düşman ülke" diye tanımladığı bir video kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından gerginlik sürecine girmişti.

İki ülke arasındaki gelgitli olan ilişkiler, yakın bir zamanda Faslı bir diplomatın Cezayir toprağını "düşman ülke" diye tanımladığı bir videonun sosyal medyada hızla yayılması ile ipler iyice gerilmişti.