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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika adaylığını geri çekti

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelediği duyurdu.

11 Mart 2019 Pazartesi 20:49
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika adaylığını geri çekti

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini belirtti.

Hükümet feshedildi

Ahmed Uyahya başkanlığındaki mevcut hükümeti de fesheden Buteflika, diyalog konferansı düzenlenmesi yönünde karar aldı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 20:49
  1. Cezayir
  2. Cumhurbaşkanlığı seçimleri
  3. buteflika
  4. Abdulaziz Buteflika

YORUM YAZ

  • OSMANLI OSMANLI 55 dk önce
    Belki milliyetci biri seçilirde , Fransa sömürücülüğüne karşı gelir .

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