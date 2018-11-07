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Cezaları bekleyen Fenerbahçe'den TFF'ye mesaj

Sarı-lacivertliler, Futbol Federasyonu'nu markaja aldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:31
Cezaları bekleyen Fenerbahçe'den TFF'ye mesaj

Spor kamuoyu, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından, TFF'nin vereceği cezaları merakla beklerken, sarı-lacivertliler, bir adaletsizliğe uğramamak için teyakkuza geçti. Kulübün sosyal medya hesaplarından TFF etiketli videolar "Takipçisiyiz" başlığıyla yayımlanırken ilk bölüme Fatih Terim'in Soldado'yu itmesi, hakem Fırat Aydınus'la girdiği diyalog, Hasan Şaş'ın Skrtel'e saldırısı ve Jailson'un kovalanmasına yer verildi. Hemen ardından paylaşılan ikinci videoda ise, Donk'un Harun'a tekme atması, Serdar Aziz ile Yiğithan arasında yaşananlar ve Belhanda'nın Soldado'nun sırtına yumruk atması ön plana çıkarıldı.


Tek isteğimiz adalet
Fenerbahçe Yönetimi, ayrıca tüm olayları içeren kapsamlı bir dosya da hazırladı. Yaşananlar video ve fotoğraf görüntüleriyle belgelenerek TFF'ye gönderildi. Dosyada sadece saha içinde yaşananların değil, soyunma odasındaki olayların da yer aldığı öğrenildi. Ayrıca, Başkan Ali Koç ve kurmayları da konuyla ilgili TFF yetkilileriyle temaslarda bulundu. Yıldırım Demirören ile bir araya gelen Koç, TFF'nin futbolda güveni tahsis etmesi gerektiğini belirtirken hiçbir kurum ve şahsa imtiyaz tanımadan adaletli bir karar verilmesini talep etti. Ali Koç, bütün sürecin takipçisi olacaklarının altını da özellikle çizdi.          

 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 08:31
  1. Aydın
  2. derbi
  3. galatasaray

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