Cezaevine gönderilecek! HDP’li vekil Kocaman terörden tutuklandı
Terör davasında yargılanan eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman tutuklandı.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Kocaman ve avukatı katıldı. Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Kocaman, beraatini istedi. Mahkeme, Kocaman'ın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede Kocaman hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkeme sonrası gözaltına alınan Kocaman’ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.