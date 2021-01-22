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Gündem Cezaevine gönderilecek! HDP’li vekil Kocaman terörden tutuklandı
Gündem

Cezaevine gönderilecek! HDP’li vekil Kocaman terörden tutuklandı

Terör davasında yargılanan eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 10:53:00 -
Cezaevine gönderilecek! HDP’li vekil Kocaman terörden tutuklandı

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Kocaman ve avukatı katıldı. Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Kocaman, beraatini istedi. Mahkeme, Kocaman'ın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede Kocaman hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkeme sonrası gözaltına alınan Kocaman’ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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