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Aktüel

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan tutuklu aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:47:22 -
Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan tutuklu aranıyor

MUĞLA (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde cezaeviden firar ettikten sonra gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan tutukluyu yakalama çalışmaları sürüyor.

Nazilli Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden A.E, Muğla'nın Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi'ne kendisini getiren sürücünün kullandığı taksiyi ve parasını bıçak zoruyla gasbetti.

A.E, kullandığı taksiyle Menteşe ilçesinde 3 tarım işçisine çarpınca aracı bırakıp, yaya olarak kaçtı.

Bu sefer Karabağlar Mahallesi'nde otomobil çalan A.E, bir süre sonra yine aracı bırakıp, yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri, A.E'nin yakalanması için bölgede çalışma yürütüyor.

Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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