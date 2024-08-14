Cezaevinden izinli çıktı! Bakın kaçmak için ne yaptı
Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan firari, yüzerek adaya geçmeye çalışırken denizde yakalandı.
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan M.H.K. isimli cezaevi firarisini aramak için çalışma başlattı. Ekipler, M.H.K.'yi, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.
M.H.K., işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
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