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Cezaevinden film gibi kaçış!

Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü ağabeyini kaçırmak isteyen şahıs, yanında getirdiği arkadaşını ağabeyinin yerine koyarak cezaevinden ayrıldı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:58
Cezaevinden film gibi kaçış!

Giresun E tipi Kapalı Cezaevi'nde 12 yıldır yatan ve iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılan ağabeyini cezaevinden film sahnelerini aratmayan taktikle kaçırdı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Eruh ilçesi nüfusuna kayıtlı Cüneyt Güneş, 2007 yılında kasten adam öldürme suçundan iki kez müebbet hapse mahkûm edildi. Güneş’i cezasını çekmekte olduğu Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde ziyaret eden kardeşi ve yanında gelen arkadaşı açık görüş sırasında film senaryolarını aratmayacak bir yöntemle cezaevinden kaçırdı.

Arkadaşını ağabeyinin yerine koydu

Güneş’in kardeşi ağabeyini kaçırmak için yanında getirdiği arkadaşını ağabeyinin yerine koyarak beraberce cezaevinden çıktılar. Bir süre sonra firarın anlaşılmasıyla olay güvenlik güçlerine bildirildi. Polis ve Jandarma’nın yaptığı koordineli çalışma sonucu 61 plakalı bir araç ile Giresun’dan ayrıldıkları tespit edildi. Yapılan plaka araştırmasında aracın kiralık olduğu tespit edildi. Ağabey ve kardeşinin ise araç ile Trabzon’a gelerek araç değişikliği yaptığı belirlendi. Yapılan teknik takip sonucu Of ilçesine gittikleri anlaşılan firari ağabey ve kardeşi burada M.H.B isimli şansın dağ evinde gizlendiklerini öğrenildi.

Ağabey-kardeşi yakalamak için Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ın kurduğu özel ekip harekete geçerek Özel Harekat Polisleri'nin de desteği ile şahısların gizlendiği eve operasyon yapıldı.

Operasyonda firari Cüneyt Güneş ile beraber 4 kişi evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari Güneş cezaevine gönderilirken diğer 4 kişinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:58
  1. Trabzon
  2. Siirt
  3. Giresun E tipi Kapalı Cezaevi
  4. cezaevi kaçış

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