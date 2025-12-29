  • İSTANBUL
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Diyarbakır’da bir süre önce cezaevinden tahliye edilen 38 yaşındaki adam, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan olayda, cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Okay Gür (38), dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı (28) boğarak öldürdü.

 

Boş araziye gömdü

Olay, dün Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı bilinmeyen nedenle boğdu. Gür, daha sonra Yakışıklı’nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.

 

Rojda Yakışıklı’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı’nın öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı’nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

 

Okay Gür’ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

