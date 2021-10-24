Cezaevindeki adamın tabancası mı olur? 28 Şubatçı eski Korgeneral'in oğlundan 'silah' ajitasyonu!

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28 Şubat davası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Korgeneral Hakkı Kılınç'ın oğlu Koray Kılınç, evlerinin Jandarma tarafından arandığını söyledi. Jandarmanın, Kılınç'ın silahlarının alınması için geleceklerini bildirdiğini aktaran Koray Kılınç, rütbesi sökülerek askerlikle hiçbir ilişiği kalmayan babasının silahının geri alınacak olmasına şaşırdığını ifade etti.

'Silahını niye almak istiyorlar anlamadım'

28 Şubat davasında cezası kesinleşen eski Korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kılınç'ın evini arayan Jandarma Komutanlığı eski Korgenerale ait 2 adet silahı almak için eve geleceklerini bildirdi.

Eski Korgeneral Kılınç'ın oğlu Koray Kılınç ODA TV'ye konuştu. Kılınç, "Ben Antalya'da yaşıyorum, annem Ankara'da. Annemi Çankaya Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan aramışlar. Babamın 2 adet silahı var. Biri Harbiye'de verilen diğeri ise kendi parasıyla aldığı. İkisini de gelip alacaklarını söylemişler." ifadelerini kullandı. Kılınç, babasının silahının alınmasına ilişkin, "Gelip alabilirler. Boynumuz kıldan ince ama kendi silahını niye almak istiyorlar anlamadım." değerlendirmesini yaptı.

Rütbesi sökülen eski askerde silah olur mu?

Koray Kılınç'ın babası hakkındaki açıklamaları, kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Hukukçular, Koray Kılınç'ın babası 28 Şubatçı Hakkı Kılınç'ın rütbesinin söküldüğünü hatırlattı. Kılınç'a silah ruhsatı verilmesini gerektiren sebeblerin ortadan kalktığına dikkat çeken hukukçular, bu şartlarda devletin eski Korgeneral Kılınç'a ait silahları geri almasının doğal bir süreç olduğunu aktardı.

Cezası kesinleşen Hakkı Kılınç Antalya cezaevine gönderilmişti