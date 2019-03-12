Cezaevinde mahkumlar birbirine girdi! 1 ölü
Çorum'da cezaevinde kalan bir hükümlü, tartıştığı 2 mahkum tarafından öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.12 Mart 2019 Salı 12:15
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, saat 04.00 sıralarında Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hasta mahkumların barındırıldığı koğuşta kalan hükümlü F.T'nin (26), aynı koğuşta hükümlü olarak bulunan şüpheliler Ü.A. (36) ve Ç.Y. (25) tarafından öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı, F.T'nin otopsi işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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