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Cezaevi karıştı! 1 uzman çavuş şehit oldu

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoförle uzman çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili arasında çıkan kavgada uzman çavuş şehit oldu .

06 Mart 2019 Çarşamba 13:26
Cezaevi karıştı! 1 uzman çavuş şehit oldu

Merkez Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza  İnfaz Kurumunda görevli şoför Fatih D. ile Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin  Kuşdili (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Açık görüş ziyaret kabul yerindeki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.  Kuşdili'yi bıçaklayan şoför, sonra kendisini yaraladı.

Çevredekilerce Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan  Kuşdili, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi süren Fatih D. ise  ilk müdahalenin ardından ErzurumEğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kuşdili'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:26
  1. Erzurum
  2. uzman çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili
  3. Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Cezaİnfaz Kurumu

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