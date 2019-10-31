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Gündem

‘Cezaevi kapısında ağlayan çocuk’ senaryo çıktı!

Eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 'tutsak bebekler' propagandasıyla mağduriyet pirimi toplamaya çalıştığı, cezaevi kapısında ağlayan çocuk videosunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Çocuğun görüşe değil cezaevinin kapısına getirildiği ancak resmi tatil nedeniyle içeriye alınmadığı belirlendi.

2019-10-31 17:06:00 -
‘Cezaevi kapısında ağlayan çocuk’ senaryo çıktı!

Günlerdir FETÖ’ye yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Miraz bebek” olayının gerçek yüzü ortaya çıktı. Mağduriyetten prim çıkarmaya çalışan FETÖ’cü hesapların iddia ettiği gibi Miraz bebeğin annesinin FETÖ’den değil PKK terör örgütü üyeliğinden ceza evinde olduğu anlaşıldı.

Bebeğin annesi Gülistan Diken Akbaba, 2017 yılında 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. 

Annesinin cezası Yargıtay tarafından onanınca Miraz bebeğin de 7 aylıkken annesiyle birlikte cezaevine girdiği öğrenildi.

Haftasonunu babasıyla geçiren Miraz bebeğin, resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Gebze Kadın Cezaevi’ne alınmadığı öne sürülmüştü. Üstelik babanın, oğlunu dışarı çıkarırken, resmi tatil günü cezaevine alınmayacağını bilmemesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

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