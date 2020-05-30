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Aktüel

Cezaevi firarisi, sokağa çıkma kısıtlamasında aracında otururken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 22:15:34 -
Cezaevi firarisi, sokağa çıkma kısıtlamasında aracında otururken yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında aracında oturan kişinin 3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması yaparken 09 EY 512 plakalı araçta oturan 2 kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Aracın sürücü koltuğundaki V.B'nin, yapılan kimlik kontrolünde "uyuşturucu madde ticareti yapmak, kişiyi fuhşa teşvik, fuhuş yaptırmak" suçlarından arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Sürücü belgesinin de sahte olduğu tespit edilen V.B'nin üst aramasında da bir miktar eroin ele geçirildi.

Zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Araçta bulunan M.B'ye de uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı.

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