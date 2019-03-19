Cezaevi firarisi parmak izinden enselendi Niğde'de "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan gözaltına alınan zanlının sahte kimlik kullandığı, cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit ortaya çıktı.

Ahmet Çelik, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen zanlının parmak izinin, verdiği ehliyet belgesindeki kişiyle örtüşmemesi üzerine ekipler detaylı sorgu yaptı. Şüphelinin, Süleyman Çakmak olduğu tespit edildi. Kesinleşmiş hapis cezası tespit edildi UYAP ve GBT'deki kontrollerde, şüphelinin, cezaevi firarisi olduğu, 15 dolandırıcılık, 2 resmi belgede sahtecilik, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 25 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.

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