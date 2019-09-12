Ceza indirimi genel af yasası son dakika gelişmesi

Meclis’in yeni yasama yılına girmeye hazırlandığı şu günlerde Türkiye gündeminin sıcak başlıkları arasında ceza indirimi infaz yasası, 3600 ek gösterge, EYT, taşeron işçilere kadro gibi konular başı çekmekte. Seçimlerden önce MHP tarafından teklif hazırlanıp Meclis’e gönderilen af yasasına ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması geldi. Peki af çıkacak mı? Ceza indirimi genel af yasası ne zaman çıkacak? Bahçeli af yasısına ilişkin ne söyledi? İşte ceza indirimi kısmi genel affa ilişkin son durum haberleri.

Son dakika af yasası gelişmesi: MHP lideri Devlet Bahçeli bir grup gazeteci ile yemekli toplantıda bir araya geldi. Bahçeli burada yaptığı konuşmada binlerce mahmuk ve mahkum ailesinin merakla beklediği ceza indirimi af yasasına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Peki af çıkacak mı? Bahçeli af yasasına ilişkin ne söyledi? Af konusuna da değinen Bahçeli şunları söyledi: "Yasa geldiği zaman bizim arkadaşlarımızın hazırlıklarını 49 milletvekili olarak önereceğiz. Çıkartma imkanını bulabilirsek çıkartacağız. Bulamazsak parlamentodaki partiler kendi aralarında uyum sağlasın çıkartsın diyeceğiz. Yol gösterici görevimizi yapacağız inşallah."

Af yasası ceza indirimi ne zaman çıkacak?

Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.