Af son dakika haberleri! Af yasasında flaş gelişme yaşandı. Ceza indirimini de kapsayan Yargı Reformu Paketine ilişkin metin taslağı AK Parti tarafından Cumhur İttifakının diğer ortağı MHP’ye sunuldu. Mahkum affının da içinde bulunduğu Yargı Reformu paket taslağı CHP ve İYİ Parti’nin görüşüne de sunulacak. Peki af ne zaman çıkacak? Af yasası çıktı mı? Ceza indirimi af yasası yargı reformu paketi taslağında neler var? 2019 af yasası ve ceza indirimi ne zaman çıkar?

Son dakika gelişmesi: AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu. AK Parti, MHP'den sonra yargı paketini, CHP ve İYİ Parti'ye götürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi( TBMM) 1 Ekim'de açılacak. Meclis'in açılmasıyla birlikte ceza indirimi af yasasının da içinde bulunduğu Yargı Reformu Paketi üzerinde partiler uzlaşma sağlamasıyla birlikte Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor ki AK Parti'den son gelen açıklama da bu yönde.

Ceza indirimi genel af yasası ne zaman Meclis'e gelecek?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “1 Ekim’e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı’na sunmak istiyoruz” açıklaması yapmıştı.

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Şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi olarak adlandırılan teklif hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek.

Düzenleme her ne kadar terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddeti kapsamasa da infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılması şartı yüzde 50'e çekilecek. Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirileceği belirtiliyor.

Af kapsamın alınmayan suçlar

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kanun teklifinde af kapsamında yer almayan suçlar

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar (TCK Madde 302'de devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, hükumete karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma)

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükumete karşı suç)

Milli savunmaya karşı suçlar (Halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik)

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları (Devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgileri açıklama)

Soykırım ve insanlığa karşı suçlar

3713 saylı Terörle Mücadele Kanunundaki suçlar

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamına giren suçlar

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz)

Vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan olan insan üzerinde deney suçu ile organ veya doku ticareti suçu

6831 sayılı Orman Kanunundaki suçlar

Kasten Öldürme ve Nitelikli Halleri

İşkence ve Eziyet Suçları

Ceza indirimi kapsamı içinde yer alması öngörülen suçlar

Hazırlanan Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu’nda önemli değişiklik içeren yasa tasarısında ceza indirimi kapsamına giren bazı suçlar ise; Türk Ceza Kanununun ''Kamu Barışına Karşı Suçlar'' başlığı altında yer alan 213'üncü maddedeki halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, 215 sayılı suçu ve suçluyu övme, 216 sayılı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve 220 sayılı suç işlemek amacıyla örgüt kurma.