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Ceza indirimi af yasası son dakika ne zaman çıkacak? Af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz süreleri

Son dakika haberine göre Ceza indirimi af yasasını da içeren yargı paketinde yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:32
Ceza indirimi af yasası son dakika ne zaman çıkacak? Af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz süreleri

Son dakika haberine göre Ceza indirimi af yasasını da içeren yargı paketinde yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi. MHP'nin de teklif verdiği AK Parti'nin de üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığı ceza indirimi af yasası Ekim ayında hayata geçmesi bekleniyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir televizyon programında çok sayıda mahkum ve hükümlü ile onların yakınlarının takip ettiği af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz süreleri konularında değerlendirmelerde bulunmuştu. Af değil ama infazla ilgili düzenlemelerin var olduğunu açıklayan Şentop, tarih verdi. Meclis Başkanı, eylül ayından itibaren görüşülüp değerlendirileceğini açıklamıştı.

 

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:32
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