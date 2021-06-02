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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın fiyatlarında son durum
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları son bir kaç gündür bir hayli merak edilmekte. Zira altın fiyatı yeni rekorlara koşmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapması gerektiğini söylemesi sonrası döviz ve altın fiyatları hareketlenmeye başladı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın fiyatlarında son durumu ne? İşte altın fiyatları çeyrek altın fiyatı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 17:34:00 - 2021-06-02 17:34:38
Çeyrek altın ne kadar? Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın fiyatlarında son durum

Yeni kontrollü normalleşme adımları çerçevesinde düğün ve nikah merasimlerine izin verilmesi sonrası altın fiyatları da canlanmayı başladı. Altın alacaklar kuyumcuların yolunu tutarken, özellikle de gram altın yılın en yüksek seviyesine çıktı. Peki gram altın alış fiyatı ile gram altın satış fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? İşte altın fiyatları son durum.

Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne 526,83 TL seviyelerinde başlayan gram altın saat 17:30 itibariyle 526,90 TL’den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 3.374,00 TL, Cumhuriyet altın satış fiyatı 3.457,00 TL

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek Altın alış fiyatı 848,00 TL, çeyrek altın satış fiyatı 867,00 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

22 Ayar Altın TL/Gr 478,09 TL’den alınırken 22 ayar bilezik fiyatı 480,65 TL’den satılmakta.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 1.687,00 TL, yarım altın satış fiyatı 1.735,00 TL

 

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