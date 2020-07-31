Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın ne kadar yükseldi?

Altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarındaki yükseliş bugünde devam ediyor. Yatırımcılar ve düğün yapacak olanlar altın fiyatlarındaki yükselişi yakından takip ediyor. Peki ama altın ne kadar? Gram altın yarım altın, tam altın ve reşat altın ne kadar oldu? 31 Temmuz altın fiyatlarının güncel listesi...