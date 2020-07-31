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Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın ne kadar yükseldi?

Altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarındaki yükseliş bugünde devam ediyor. Yatırımcılar ve düğün yapacak olanlar altın fiyatlarındaki yükselişi yakından takip ediyor. Peki ama altın ne kadar? Gram altın yarım altın, tam altın ve reşat altın ne kadar oldu? 31 Temmuz altın fiyatlarının güncel listesi...

Yeniakit Publisher
2020-07-31 13:19:00 -
Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın ne kadar yükseldi?

31 Temmuz güncel altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor.

*Altın fiyatları önce alış, daha sonra satış olacak şekilde listelenmiştir.

GRAM ALTIN

  • 441,78
  • 441,87

22 AYAR ALTIN

  • 408,50
  • 412,50

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.906,00
  • 2.961,20

YARIM ALTIN

  • 1.453,20
  • 1.485,40

ÇEYREK ALTIN

  • 728,90
  • 744,90

REŞAT ALTIN

  • 2.938,47
  • 2.994,15

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 405,91
  • 421,61

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 251,14
  • 291,50

Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız...

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