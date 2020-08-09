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Gündem

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü?

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü? Dünya piyasasında altın milyonlarca kişi tarafından şok içerisinde takip ediliyor. Özellikle bir ay önceki çeyrek altın fiyatı, bugün gram altın fiyatı sınırına ulaştı. Bugün gram altın fiyatı bir miktar düşse de hala cep yakıyor. Peki ama gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, reşat altın, 24 ayar külçe altın gramı ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? 9 Ağustos güncel altın fiyatları ve kapalıçarşı gündemi...

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:45:00 -
Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü?

Altının ons fiyatı 2.034 dolara ulaşması, altın fiyatlarını etkiliyor. Altın fiyatlarının düşmesi beklenmeyen bir durum olsa da altın bugün düştü. 485 liraya kadar çıkan gram altın, bugün 476 liradan işlem görüyor. İlerleyen süreçlerde altın fiyatları tekrar artabilir.

GRAM ALTIN

  • 476,92
  • 477,17

22 AYAR BİLEZİK

  • 442,00
  • 452,00

CUMHURİYET ALTINI

  • 3.115,00
  • 3.299,20

YARIM ALTIN

  • 1.557,50
  • 1.674,20

ÇEYREK ALTIN

  • 781,20
  • 837,10

REŞAT ALTIN

  • 3.147,47
  • 3.332,15

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 435,04
  • 451,87

18 AYAR ALTIN GRAMI 

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 269,20
  • 312,46
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