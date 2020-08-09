Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü? Dünya piyasasında altın milyonlarca kişi tarafından şok içerisinde takip ediliyor. Özellikle bir ay önceki çeyrek altın fiyatı, bugün gram altın fiyatı sınırına ulaştı. Bugün gram altın fiyatı bir miktar düşse de hala cep yakıyor. Peki ama gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, reşat altın, 24 ayar külçe altın gramı ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? 9 Ağustos güncel altın fiyatları ve kapalıçarşı gündemi...