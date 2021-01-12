Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? 12 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılına girmiş bulunmaktayız. 2020 yılı korona virüs salgını nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçti. Salgın vatandaşların sağlığını tehdit ederken bir yandan da ülkelerin ekonomilerini de vurdu. Salgın döneminde altın, dolar ve euro yükselişte olsa da özellikle de korona aşısının bulunması ve aşının uygulanmaya başlanmasından sonra altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde aşıların vurulmasına devam edilirken, altın fiyatları da inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Peki Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? 12 Ocak 2021 altın fiyatları.

Altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

443,61

446,34

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

444,72

444,82

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.843,12

1.844,65

ÇEYREK ALTIN FİYATI

711,56

727,28

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.846,22

2.900,20

YARIM ALTIN FİYATI

1.418,66

1.454,55

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.846,22

2.900,20

ATA ALTIN FİYATI

2.930,20

3.004,26

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

248,43

288,36

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

401,49

417,01

GREMSE ALTIN FİYATI

7.164,60

7.320,33