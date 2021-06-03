Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? Canlı 3 Haziran 2021 altın fiyatları anlık
Altın fiyatları ne durumda? çeyrek ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaç para? Çeyrek, gram, cumhuriyet yarım, tam altan piyasalarda son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram fiyatı ne kadar? Altın gram fiyatı 524,96 TLden işlem görüyor. İşte, 3 Haziran güncel altın fiyatları…
Altın fiyatları ne durumda? çeyrek ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaç para? Çeyrek, gram, cumhuriyet yarım, tam altan piyasalarda son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram fiyatı ne kadar? Altın gram fiyatı 524,96 TLden işlem görüyor. İşte, 3 Haziran güncel altın fiyatları…
Gram altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, güne 524,86 TL seviyelerinde başlayan gram altın saat 09:30 itibariyle 524,96 TL’den işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek Altın alış fiyatı 844,00 TL, çeyrek altın satış fiyatı 863,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 3.355,00 TL, Cumhuriyet altın satış fiyatı 3.440,00 TL
22 ayar bilezik ne kadar?
22 Ayar Altın TL/Gr 475,13 TL’den alınırken 22 ayar bilezik fiyatı 478,40 TL’den satılmakta.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 1.678,00 TL, yarım altın satış fiyatı 1.727,00 TL