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Çeyrek altın ne kadar?

Bugün çeyrek altın fiyatı kaç lira? Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:00
Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Çeyrek altın fiyatları düştü. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 27 Haziran Çarşamba günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişini sürdürdü. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 186-187 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

186,61 liradan alınırken, 186,67 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 300,82 liradan alınırken 307,69 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 599,76'dan alınırken 615,37 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1254,00 liradan alınıp 1267,00 liradan alıcı buluyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:00
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