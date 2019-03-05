Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? | Canlı 5 Mart altın fiyatları
Altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün günü yüzde 1,46 azalışla 222,90 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 222 bn 950 lira, en yüksek 224 bn 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,05 azalışla 222 bn 950 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?05 Mart 2019 Salı 09:47
Altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün günü yüzde 1,46 azalışla 222,90 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 222 bn 950 lira, en yüksek 224 bn 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,05 azalışla 222 bn 950 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 364,00 lira, Cumhuriyet altını 1.488,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,46 düşüşle 222,90 liradan işlem gördü. İşte 5 Mart canlı altın fiyatları...
Gram altın fiyatı 5 Mart Salı
222,81
222,96
Altın /ONS ($) fiyatı 5 Mart Salı
1.287,16
1.287,33
Çeyrek altın fiyatı 5 Mart Salı
356,49
364,53
Cumhuriyet altın fiyatı 5 Mart Salı
1.481,00
1.504,00
Yarım altın fiyatı 5 Mart Salı
710,76
729,07
YORUM YAZ