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Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? | Canlı 5 Mart altın fiyatları

Altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün günü yüzde 1,46 azalışla 222,90 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 222 bn 950 lira, en yüksek 224 bn 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,05 azalışla 222 bn 950 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

05 Mart 2019 Salı 09:47
Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? | Canlı 5 Mart altın fiyatları

Altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün günü yüzde 1,46 azalışla 222,90 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 222 bn 950 lira, en yüksek 224 bn 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,05 azalışla 222 bn 950 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 364,00 lira, Cumhuriyet altını 1.488,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,46 düşüşle 222,90 liradan işlem gördü. İşte 5 Mart canlı altın fiyatları...

Gram altın fiyatı 5 Mart Salı

222,81

222,96

Altın /ONS ($) fiyatı 5 Mart Salı

1.287,16

1.287,33

Çeyrek altın fiyatı 5 Mart Salı

356,49

364,53

Cumhuriyet altın fiyatı 5 Mart Salı

1.481,00

1.504,00

Yarım altın fiyatı 5 Mart Salı

710,76

729,07

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:47
  1. İstanbul
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  4. | Canlı 5 Mart altın fiyatları

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