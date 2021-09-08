Çeyrek altın gram altın ne kadar? Altın fiyatları son durum
Altın güncel fiyat listesi | Altının dalgalı seyri devam ediyor. Fed'in faiz artırımı yapma ihtimali ve varlık alımlarını azaltacak olması altın fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi. Pek çok kişi güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Altında bir süredir dalgalanma devam ediyor. Fed'in alacağı kararın ardından altında istikrarın sağlanması bekleniyor. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?
Çeyrek altın gram altın ne kadar? Altın fiyatları son durum
ALIŞ SATIŞ
Gram altın 482,63 482,69
Çeyrek altın 786,00 797,00
Yarım altın 1.571,00 1.594,00
Reşat altın 3.160,47 3.208,95
Cumhuriyet 3.128,00 3.176,00
22 ayar bilezik 439,42 442,19