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Ekonomi Çeyrek altın gram altın ne kadar? Altın fiyatları son durum
Ekonomi

Çeyrek altın gram altın ne kadar? Altın fiyatları son durum

Altın güncel fiyat listesi | Altının dalgalı seyri devam ediyor. Fed'in faiz artırımı yapma ihtimali ve varlık alımlarını azaltacak olması altın fiyatlarını olumsuz yönde etkiledi. Pek çok kişi güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2021-09-08 09:31:00 -
Çeyrek altın gram altın ne kadar? Altın fiyatları son durum

Altında bir süredir dalgalanma devam ediyor. Fed'in alacağı kararın ardından altında istikrarın sağlanması bekleniyor. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?

Çeyrek altın gram altın ne kadar? Altın fiyatları son durum

                               ALIŞ                       SATIŞ

Gram altın           482,63                   482,69

Çeyrek altın        786,00                   797,00

Yarım altın          1.571,00               1.594,00

Reşat altın           3.160,47               3.208,95

Cumhuriyet        3.128,00               3.176,00

22 ayar bilezik   439,42                   442,19

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