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Ekonomi Çeyrek altın, gram altın fiyatı | Altın fiyatları anlık ne kadar? Tam kapanmada altın kaç para?
Ekonomi

Çeyrek altın, gram altın fiyatı | Altın fiyatları anlık ne kadar? Tam kapanmada altın kaç para?

Altın fiyatları tam kapanma günlerinde olduğumuz şu günlerde merak ediliyor. Altına yatırım yapanlar nisan ayın kazançlı çıktı. Korona ile mücadele tüm dünyada devam ederken, salgına karşı aşı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Salgın altın fiyatlarını da etkiledi. Dünyadaki gelişmelere odakalı olarak altın fiyatları düşmekte ve yükselmekte. Altın fiyatları mayıs ayında da yatırımcısının yüzünü güldürüp güldürmeyeceği merak ediliyor. Peki Kapalıçarşı’da gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik kaç para? İşte 3 Mayıs altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 09:29:00 - 2021-05-03 09:30:04
Çeyrek altın, gram altın fiyatı | Altın fiyatları anlık ne kadar? Tam kapanmada altın kaç para?

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı kaç TL’den işlem görüyor? Altın, Nisan ayını kazançla kapattıktan sonra yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki sakin seyri takip ediyor.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Ons altın, geçen haftayı 1.768 dolar civarında kapattıktan sonra yeni haftaya 1.773 dolar seviyesinde yatay başladı.

Gram altın fiyatı, gram altın kaç para?

Altına yatırım yapanlar en çok da gram altın fiyatını sorguluyor. Nisan ayının ilk haftalarında 453 TL civarında seyreden gram altın fiyatı nisan ayının son haftasında tırmanışa geçerek 481 TL’ye kadar yükseldi. Nisan ayını 473 TL seviyelerinde kapatan gram altın kaç para?

GRAM ALTIN FİYATI

468,44

474,26

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

472,31

472,41

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.773,31

1.773,58

ÇEYREK ALTIN FİYATI

755,71

772,40

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.022,76

3.080,08

YARIM ALTIN FİYATI

1.506,66

1.544,76

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.022,76

3.080,08

ATA ALTIN FİYATI

3.100,27

3.178,48

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

257,42

309,59

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

424,09

454,49

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,90

6,91

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,99

26,02

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