Çeyrek altın gram altın, cumhuriyet, yarım altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son durum. Altın fiyatları kaç zamandır düşüş eğilimindeydi. 1 Temmuz’dan itibaren salgında normalleşmeye geçilmesinden sonra düğün ve nişanların yapılmasına izin verildi. Düğünlerin yeniden başlamış olması nedeniyle altın fiyatlarında hareketlenme olacağı beklentileri nedeniyle vatandaşlar altına yatırım yaptı. Altın alacaklar çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere gram altın fiyatı ile cumhuriyet altını, yarım altın ve bizelik fiyatlarında yükselmiyor olması nedeniyle altın fiyatları ne olacak? Altın ne zaman çıkacak? Altın yükselişe geçer mi? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? sorularını sormakta. İşte yeni haftanın ilk günü olan 13 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları…
Altın kaç oldu? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? 13 Eylül 2021 altın fiyatları haberinin detayları. Altın fiyatları kaç zamandır düşük olması da hem düğün yapacaklara hem de altın yatırım yapacaklara büyük bir fırsat olmuş oldu. Peki altın fiyatları ne durumda? Altın kaç para? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı nedir? İşte 13 Eylül Pazartesi altın fiyatları yükselişe geçtiği görülürken, anlık altın fiyatları da yatırımcı tarafından an be an sorgulanıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
485,03
487,53
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
486,78
486,83
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.792,94
1.793,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
778,72
795,87
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.115,39
3.174,13
YARIM ALTIN FİYATI
1.553,07
1.592,19
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.115,39
3.174,13
ATA ALTIN FİYATI
3.204,88
3.285,66
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
266,64
320,30
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
438,99
455,97