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Ekonomi

Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar oldu? 20 Haziran 2020 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. 20 Haziran 2020 altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Altın alıp satacak olan herkes altın fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Güncel altın fiyatları haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:30:00 -
Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar oldu? 20 Haziran 2020 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. 20 Haziran 2020 altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Altın alıp satacak olan herkes altın fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Güncel altın fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 383,73 TL olurken satış fiyatı ise 384,2 TL oldu.

 

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