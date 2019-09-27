Çeyrek altın fiyatı bugün 27 Eylül Cuma

Altın fiyatları son günlerde inişli çıkışlı bir seyir izlemekte. Altına yatırım yapan ya da yapacak vatandaşlar güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları ne kadar olduğunu araştırmakta. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Çeyrek altın düştü mü?

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 27 Eylül 2019 Cuma günü altın fiyatları. 27 Eylül 2019 Cuma günü çeyrek altın fiyatı 450,7 TL. Gram altın ise 274.7 TL seviyesinde işlem görüyor.