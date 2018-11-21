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Ceylanpınar'da 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Şanlıurfa Ceylanpınar'da teslim olan 2 PKK'lı terörist, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

21 Kasım 2018 Çarşamba 19:06
Ceylanpınar'da 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 2 terör örgütü YPG/PKK mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki terör örgütüne ait barınma merkezinden kaçtığı belirlenen 2 teröristin, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 19:06
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