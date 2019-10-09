Ceylanpınar nerede? Ceylanpınar'ın haritadaki yeri Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar'da okullar tatil edildi. Vatandaşlar Ceylanpınar ilçesi hakkında yoğun araştırmalara başladı. Peki, Ceylanpınar nerede? Haritadaki yeri nerededir? İşte Ceylanpınar'ın haritadaki yeri...

Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar'da okullar tatil edildi. Vatandaşlar Ceylanpınar ilçesi hakkında yoğun araştırmalara başladı. Peki, Ceylanpınar nerede? Haritadaki yeri nerededir? İşte Ceylanpınar'ın haritadaki yeri... Ceylanpınar nerede? Ceylanpınar, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Şanlıurfa ilinin yaklaşık 81 bin nüfuslu bir ilçesidir. Ceylanpınar ilçesi, Şanlıurfa'nın ilçelerinden kuzeyde Viranşehir, batıda Eyyübiye, Harran ve Akçakale ilçeleriyle birlikte doğuda da Mardin'in Kızıltepe ilçesiyle komşudur ve Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçelerindendir. İl merkezinden uzaklığıysa ~ 140 km'dir.

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