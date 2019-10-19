Ceylanpınar İlçe Belediye Başkanı uyardı: Vatandaşlarımız evlerine dönmek için acele etmesin

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr



Ceylanpınar İlçe Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Türkiye Cumhuriyeti tarafından veilen 120 saatlik süreden sonra ilçe halkının evlerine döndüğünü belirtirken, "Benim şahsi fikrim şu an için dönmemeleri." ifadelerini kullandı. "Vatandaşlarımızı tehlikeye atmak istemiyoruz." diyen Başkan Aksak, "120 saatlik süre verdikten sonra ilçe sakinleri yeniden dönmeye başladı. Benim şahsi fikrim şu an için dönmemeleri. Hainler ilçemize ve sivillere havan topları ile saldırıyorlar. Sayın Valimiz ve Kaymakamımız ile birlikte ilk amacımız halkımızın güvenliğini sağlamak." dedi.

Türk Askeri'ni işgalci olmakla suçlayan çevrelere de seslenen Başkan Aksak şunları söyledi:



"Bizim askerimiz sınırı geçtiğinde oradaki siviller Mehmetçiğimizi boynuna sarılarak karşılıyor. Bu askerlerin neresi işgalci? Türk Askeri gittiği her yere sadece huzur götürür. Bizim askerimiz budur."