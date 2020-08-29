Ceylanpınar Gümrük Kapısı hizmete girdi
Suriye’nin Rasulayn ile Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçeleri arasında yapılan Ceylanpınar Gümrük Kapısı hizmete girdi.
Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı doğrultusunda inşa edilen gümrük kapısı, ticari araç geçişlerine açıldı. Sınırın karşı tarafındaki düzenlemeleri Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Yerel Yönetimler ve Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü’nce tamamlanan Ceylanpınar’ın Türkiye tarafındaki çalışmalar ise Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca yapıldı.