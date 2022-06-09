Ceylan Ertem hayatı biyografisi! Ceylan Ertem kimdir nereli kaç yaşında? Ceylan Ertem şarkıları:

Ceylan Ertem kimdir? Ceylan Ertem, 26 Aralık 1980 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya geldi. Müzik hayatına 1992 yılında Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katılarak başlayan başlayan sanatçı ilk olarak gitar dersleri aldı. Söz yazmaya ve şarkı söylemeye başlayan Ceylan Ertem, 1999 yılında müzik eğitimine devam edebilmek için İstanbul'a taşındı. Akademi İstanbul'da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı. 2000 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne giren Ceylan Ertem, Batı Müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde Duysal Sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.

Ceylan Ertem albümleri

2000 yılında Tunçay Korkmaz ile birlikte 'Anima' adlı müzik gurubunu kurdu. 2006 yılında müzik grubu Anima ile birlikte bir albüm çıkaran sanatçı pek çok şehirde konserler verse de grup 2007 yılında dağıldı. Ertem, 2008 yılında 26 hafta süren radyo programına başladı.

2010 yılında ilk solo albümü 'Soluk'u yayımlayan Ceylan Ertem çok sevildi. 2010 yılı Şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi. Yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesi edinen Ceylan Ertem 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi. 2012 yılında 'Ütopyalar Güzeldir' isimli albümünü çıkaran Ceylan Ertem tanınırlığını arttırdı. Kör Heves, El Adamı, Zalim, Hayır gibi seslendirdiği parçalarla çok sevilen Ceylan Ertem, müzik çalışmalarına devam ediyor.

Ceylan Ertem şarkıları-klipleri

Solo Albümleri

Soluk (2010)

Ütopyalar Güzeldir (2012)

Amansız Gücenik (2014)

YUH! (2015)

Yine de Amin (2017)

Seni Senin Gibiler Sevsin (2018)

Câhille Sohbeti Kestim (2020)

Single

Kör Heves (Mabel Matiz'le düet) (2014)

Hileli (Kolektif İstanbul ile birlikte) (2018)

Gel Sevelim (2018) (Neşet Ertaş)

Mavi Çocuklar (2018)

Adem Olan Anlar (2020) (Sezen Aksu, Onno Tunç, Uzay Heparı)

Seyrüsefer (feat. Melike Şahin) (2020)

Orman (feat. Duygu Soylu) (2020)

Dünya Heveslisi (2020)

Datlım Gıymatlım (Sezen Aksu)

Yalnızlık Ölüm Boyu

Dardayım (2021) (Ahmet Kaya)

Çaresiz (2021)

Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını (Haluk Levent ile) (2021)

Sis (2021)

Konuk olduğu albümler

Zalım (Mahzuni'ye Saygı) (2017)

Aşık Oluyorum Eyvah (İlhan Şeşen) (2018)

Çukur Benim (Ozan Doğulu & Kubilay Aka ile birlikte) (2019)

Sitem (Altın Düetler 2) (2019)

Destina (Hikayesi Var) (2020)

Benim İçin Üzülme (Saygı Albümü: Bergen) (2022)

Rüzgar (Yeni Türkü) (2022)