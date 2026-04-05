30 ülke bir araya gelse bile paraları bu eve yetmiyor

Dünya emlak uzmanlarına göre dünyanın en değerli yapısı İngiltere’deki Buckingham Sarayı olarak gösteriliyor. Bir devlet mülkü olan saray 5 milyar dolarlık değeriyle listenin zirvesinde. Ancak bir şahsa ait olan dünyanın en pahalı özel evi ise Hindistan’ın Mumbai şehrinde yer alıyor.

Hintli milyarder Mukesh Ambani tarafından inşa ettirilen Antilia, yaklaşık 2 milyar dolarlık değeriyle dudak uçuklatıyor. Toplam 37.000 metrekarelik alana yayılan bu dikey malikane, yüksek tavanları sayesinde 27 katlı olmasına rağmen aslında 60 katlı bir gökdelen yüksekliğine sahip. Binanın tasarımı, her katın farklı malzemelerle ve farklı bir konseptle inşa edilmesiyle dünyadaki diğer tüm yapılardan ayrılıyor.

DEV BİR ŞEHİR GİBİ

Antilia sadece bir ev değil, kendi kendine yeten devasa bir şehir gibi tasarlandı. Binanın ilk altı katı tamamen Ambani'nin özel araç koleksiyonuna ayrılırken, 168 araçlık bu dev otoparkın hemen üzerinde araçlar için özel bir servis istasyonu hizmet veriyor. Hava ulaşımı için çatısında üç adet helikopter pisti barındıran yapıda, Mumbai’nin kavurucu sıcaklarından kaçmak isteyen ev sakinleri için yapay kar üreten özel bir "kar odası" dahi bulunuyor. Devasa bir balo salonu, özel tiyatro, sinema, spa ve asma bahçeler ise bu modern kalenin sunduğu sınırsız imkanlardan sadece birkaçını oluşturuyor.

600 PERSONELİ VAR

Bu devasa yapının bakımı ve işleyişi için tam zamanlı olarak çalışan 600 kişilik dev bir personel ordusu görev yapıyor. Bu devasa mülkün tahmini değeri, 30 bağımsız devletin yıllık toplam ekonomik üretimini geride bırakıyor. Bu tek bir yapı Avrupa'nın lüks merkezi Monako'yu, dağlık prenslik Andorra'yı ve tatil cenneti Seyşeller'i yıllık gelir bazında geride bırakıyor. Öyle ki, Butan veya Belize gibi ülkelerin tüm fabrikaları ve tarım alanları bir yıl boyunca çalışsa dahi bu evin değerine ulaşamıyor. Dünyanın en küçük ekonomisi Tuvalu ile kıyaslandığında ise ortaya çıkan tablo çok daha çarpıcı: Bu evin bedeliyle tam 75 tane Tuvalu ekonomisi finanse edilebiliyor.