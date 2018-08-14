Çeyizlik tesbih yapımı

Çeyizlerde özellikle gelin ya da damadın yakın akrabalarına verilen en özel hediyelerden biri el yapımı tesbihlerdir. Hemen hemen her genç kızın çeyizinde bulunması gereken el yapımı tesbihleri sizde evinizde kendiniz yapabilirsiniz.

İşte adım adım tesbih yapımı...

İlk önce tesbihi ne renk yapacağınıza karar verin ve bu renge uyumlu olarak diğer malzemeleri alın.

MALZEMELER:

Kristal cam boncuk, tesbih ipi, ayraç ya da rondale, metal üçgen, metal kapama, imame, polyester püskül, tesbih çivisi.

YAPILIŞI:

Tesbih ipine 33 adet kristal cam boncuktan dizin. 33. boncuktan sonra rondelayı ipe geçirin. DArdından 33 boncuk daha ipe dizin.

Tekrar rondela geçirin. Kalan 33 boncuğu da aynı şekilde sonuna rondela ekleyerek tamamlayın.

Tüm boncuklar bitince ipin ucunu metal kaplama ile kapatın. Metal kaplamanın ucunda bir halka bulunuyor.

Bu halkadan polyester püskülü geçirin. Ardından tesbihin imamesini bağlayın.