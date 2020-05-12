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Aktüel

Ceyhan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıtıyor

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, zabıta ekipleri ile birlikte ihtiyaç sahibi aileleri tek tek ziyaret ederek erzak kolisi dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:15:26 -
Ceyhan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıtıyor

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, zabıta ekipleri ile birlikte ihtiyaç sahibi aileleri tek tek ziyaret ederek erzak kolisi dağıttı.


Başkan Erdem, Altı Ocak ve İnönü mahallelerindeki erzak dağıtımına katılarak, yardımları kendi elleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim etti. Başkan Erdem, "Korona virüs salgını riski ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle maalesef ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın sayısında artış oldu. İş yerleri kapandığı için gelirleri kesilen vatandaşlarımıza destek olmak için belediyemizin imkanları dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. Korona virüs salgının ülkemizde görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana 30 bin erzak kolisi talebi aldık. Dezavantajlı mahallelerimizi öncelikli olmak kaydı ile bugüne kadar 10 bin erzak kolisi dağıttık" dedi.

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