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Ekonomi

Çevreyi kirleten tesislere 129 milyon lira ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 ayda 17 bin 746 çevre denetimi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:01:00 -
Çevreyi kirleten tesislere 129 milyon lira ceza kesildi

Bu denetimler sonucunda Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunan 2 bin 798 tesise toplam 129 milyon 401 bin 768 lira ceza uygulandı. Çevre kirliliği oluşturan 156 işletmenin ise faaliyeti durduruldu. 2020 Ocak-Temmuz döneminde çevre denetiminde ilk sırayı bin 406’yla Ankara aldı. Bu ili bin 354’le İzmir, bin 249’la İstanbul, 958’le Kocaeli ve 731’le Tekirdağ takip etti.

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