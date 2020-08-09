Çevreyi kirleten tesislere 129 milyon lira ceza kesildi

Bu denetimler sonucunda Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunan 2 bin 798 tesise toplam 129 milyon 401 bin 768 lira ceza uygulandı. Çevre kirliliği oluşturan 156 işletmenin ise faaliyeti durduruldu. 2020 Ocak-Temmuz döneminde çevre denetiminde ilk sırayı bin 406’yla Ankara aldı. Bu ili bin 354’le İzmir, bin 249’la İstanbul, 958’le Kocaeli ve 731’le Tekirdağ takip etti.