Çevredekiler ne yapacağını şaşırdı! Şehir merkezinde ürküten görüntü
İzmir'in doğal yaşamına beklenmedik bir grup ziyaretçi geldi. Şehre inen yaban domuzları vatandaşlara korku dolu anlat yaşattı.
İzmir'in doğal yaşamına beklenmedik bir grup ziyaretçi geldi. Şehre inen yaban domuzları vatandaşlara korku dolu anlat yaşattı.
Genellikle ormanlık ve kırsal alanlarda görülen yaban domuzları bu sefer İzmir'de görüldü. Sürü halinde şehre inen domuzların bir karayolunda karşıdan karşıya geçtikleri görülüyor. Görüntüler çevredeki vatandaşları ürkütürken yoldan geçen araçlar bölgeden uzaklaşıyor
Uzmanlar, bu durumun yaban domuzlarının yaşam alanlarının azalmasından kaynaklı olduğunu düşünüyor.