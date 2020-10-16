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Aktüel Çevredekiler fark etti! Sulama kanalında bulundu
Aktüel

Çevredekiler fark etti! Sulama kanalında bulundu

Mersin'de sulama kanalında bir erkek cesedi bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 00:21:00 -
Çevredekiler fark etti! Sulama kanalında bulundu

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. İlçede, sulama kanalında bir erkek cesedi bulunduğu ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde, çevredekiler, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi olduğunu fark etti.

Çevredekiler durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cesedi kanaldan çıkardı. Cesedin Mehmet Atabey (17) adlı bir gence ait olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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