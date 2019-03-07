Çevreci Komşu Kartla 2 milyon 899 bin 637 TL kazandılar

Muratpaşa Belediye başkanı Ümit Uysal, Yıldız, Memurevleri, Üçgen ve Güvenlik Mahallelerinin bir araya geldiği Halk Günü’nde, Çevreci Komşu Kart’la Muratpaşa sakinlerinin ev ihtiyaçları için kullanabilecekleri 2 milyon 899 bin 637 lira karşılığı puan kazandığını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin “Biz size geliyoruz” sloganıyla düzenlendiği Halk Günleri bu kez adres Aydın Kanza Parkı oldu. Parkta Yıldız, Memurevleri, Üçgen ve Güvenlik mahalleleri buluştu. Mahalle sakinlerinin yoğun bir şekilde katıldığı Halk Günü’ndeUysal, Muratpaşa’da 5 yıl içinde temel belediyecilik, sosyal belediyecilik ve ‘komşulaşma ve kardeşleşme’ olarak ifadesini bulan hizmet alanlarında bir standardı oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.Başkan Uysal, “Bunun mücadelesini verirken ‘Her şeyin en iyisi Muratpaşa’da olacak’ dedik ve gerçekleştirdik” dedi. Cadde ve sokak yenileme projelerinden yerel yönetimlerde çağdaş ve yenilikçi bir çözüm olan yeraltı çöp konteyner sistemine, parklar ve yeşil alanlarına Türkiye’nin en nitelikli altyapısına sahip bir kent için çalıştıklarını kaydeden Başkan Uysal, Kırcami bölgesiyle birlikte ErmenekMahallesi ve Zeytinköy bölgelerinin neredeyse yarım asırdır devam eden imar ve mülkiyet sorunlarının da bu dönemde çözüldüğünü kaydetti.

Başkan Uysal, “Hepsini çözdük. Çünkü kafamız da, kalbimiz de temiz. Böyle olunca sorunları tek tek çözüyorsun. Başkalarını kurtarmaya çalışırsan işler yürümüyor. Sadece milletin sorunlarını çözmeye odaklanacaksın. O zaman işler yürüyor, sorunlar çözülüyor” diye konuştu.

Memurevleri Mahallesi’nin Nisan 2016’da başlayan Çevreci Komşu Kart projesinin pilot mahallesi olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, kısa sürede Muratpaşa’nın tüm mahallerine yayılan çalışmayla Muratpaşa sakinlerinin Ocak ayı sonu itibariyle 2 milyon 899 bin 637 lira karşılığı puan kazandığını söyledi. Başkan Uysal, aynı dönemde 9 milyon 462 bin 114 kilogram cam, plastik, kağıt gibi nitelikli atıkların evlerden toplandığını belirtti. Başkan Uysal, yeni dönemde Çevreci Komşu Kart’la kazanabilecek birim puanların arttırılacağını söyledi.