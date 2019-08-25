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Çevreci Komşu Kart, ormanları koruyor

Muratpaşa Belediyesi’nin nitelikli evsel atıkların geri dönüşümünü sağlayan Çevreci Komu Kart projesinde geri dönüşümü sağlanan kağıt ürünleri sayesinde 480 bin 821 metrekare, yaklaşık 68 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı korundu.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:12
Çevreci Komşu Kart, ormanları koruyor

Muratpaşa Belediyesi’nin nitelikli evsel atıkların geri dönüşümünü sağlayan Çevreci Komu Kart projesinde geri dönüşümü sağlanan kağıt ürünleri sayesinde 480 bin 821 metrekare, yaklaşık 68 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı korundu.


Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin ilk ve tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’la ilçe sakinleri marketlerde kullanabilecekleri puanlar kazanırken kağıt, cam, metal ve plastik gibi nitelikli evsel atıklarının geri dönüşümünü sağlayarak doğayı da koruyor. 2016 Nisan ayında pilot proje olarak başlayan ve projenin 11’inci ayında Muratpaşa’nın tüm mahallerinde uygulanan Çevreci Komşu Kart’la 1 Ağustos tarihi itibariyle 11 milyon 624 bin 80 ton atık evlerden toplandı.


Toplanan bu atıkların 890 bin 716 kilogramını cam oluştururken 325 bin 623 kilogramını metal, 3 milyon 640 bin 519 kilogramını plastik olarak sınıflandırıldı. 1 milyon 712 bin 976 kilogram atık karışık olarak teslim alınırken atıkların 5 milyon 54 bin 242 kilogramını ise kağıt grubu oldu. Muratpaşa sakinleri, Çevreci Komşu Kart’la 5 milyon kilogramın üzerinde kağıdın geri dönüşümünü sağlayarak 480 bin 821 metrekare, başka bir ifadeyle yaklaşık 68 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı korunmuş oldu. Böylece 90 bin 508 ağacı kesilmekten kurtaran Muratpaşa sakinleri,kağıt yapımı içinde kullanılacak 40 milyon litreye yakın suyun da tasarruf edilmesini sağladı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:12
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