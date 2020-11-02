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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Bayraklı Belediyesi çürük yapıları 10 yıl önce bildirdi" haberine yalanlama:
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Bayraklı Belediyesi çürük yapıları 10 yıl önce bildirdi" haberine yalanlama:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bayraklı Belediyesinden ilçedeki binaların çürük olduğuna dair herhangi bir rapor veya yazı gelmemiştir" - "Belediyelerin riskli yapı tespiti yaptıkları binaya ilişkin tüm süreçleri takip etmeleri ve ilgili birimlerince binaların tahliye ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 22:37:47 -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Bayraklı Belediyesi çürük yapıları 10 yıl önce bildirdi" haberine yalanlama:

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bayraklı Belediyesinden kendilerine ilçedeki binaların çürük olduğuna dair herhangi bir rapor veya yazının gelmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "Bayraklı Belediyesi çürük yapıları 10 yıl önce bildirdi" başlığıyla yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesi f bendine göre, büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine afet riski olan yapılara dair tebligat yapma, tahliye etme ve yıkma görevi verildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Yine İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre risk taşıyan yapılara dair tespitler, tehlikenin ortadan kaldırılmasına dair tebligat ve yıkım işleri, yapıların maliklerine belediye tarafından yapılacaktır. Hem Büyükşehir Belediyesi Kanunu hem de İmar Kanunu riskli yapıların tespitini yapan belediyeye aynı zamanda tahliye ve yıkım sorumluluğunu da vermektedir. Yukarıda bahsedilen kanun hükümleri uyarınca, belediyelerin riskli yapı tespiti yaptıkları binaya ilişkin tüm süreçleri takip etmeleri ve ilgili birimlerince binaların tahliye ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bayraklı Belediyesinden ilçedeki binaların çürük olduğuna dair herhangi bir rapor veya yazı gelmemiştir."

- "Söz konusu yapılarda tapu şerhi olmadığı bulunmamakta"

Mevzuata göre riskli bina tespiti olan yapılar için tapuya şerh konulduğu, söz konusu yapılarda ise herhangi bir tapu şerhinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bütün Türkiye'nin gözü kulağı İzmir'deyken ve depremzede vatandaşlarımız için seferber olmuşken, kamuoyunu doğru bilgilendirmek, doğru yönlendirmek özellikle idarecilerin üzerine düşen en önemli vazifedir. Ülkemiz ve milletimiz adına sorumluluk taşıyan herkesi, bu hassasiyetle hareket etmeye davet ediyoruz."


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