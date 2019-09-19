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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İmar barışına aykırı yaklaşık 4 bin kaçak yapı tespit edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, özel çevre koruma bölgelerinde ve doğal sit alanlarında imar barışına aykırı 3 bin 956 yapı tespit edildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:42
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İmar barışına aykırı yaklaşık 4 bin kaçak yapı tespit edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, özel çevre koruma bölgelerinde ve doğal sit alanlarında imar barışına aykırı 3 bin 956 yapı tespit edildi. Bu yapılardan 423'ü yıkıldı, bin 278'i için de suç duyurusunda bulunuldu.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İmar Barışı kapsamında 31 Aralık 2017'den sonra inşaatına başlanan ve inşaat faaliyetleri devam eden yapıların tespiti için özel bir ekip kuruldu.

İmar barışına aykırı yapıların belirlenmesi için Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇK) ve doğal sit alanlarının bulunduğu 37 ilde, yılın ilk 9 ayında bin 164 denetim yapıldı. Denetimler sonucu bin 503'ü ÖÇK bölgesinde, 2 bin 453'ü doğal sit alanlarında olmak üzere imar barışına aykırı 3 bin 956 yapı tespit edildi. Bu yapılardan 423'ü anında yıkıldı, tespit edilen yapıların bin 278'i için de suç duyurusunda bulunuldu. Diğer yapıların yıkımı için de adli ve idari süreç başlatıldı.

Ayder bölgesinde 25 salıncağı kaldıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, doğal güzellikleri bozacak hiçbir yapıya izin verilmeyeceği, bu yapıları yapanlara, yaptıranlara, yapılmasına müsaade edenlere de gerekli her türlü cezai işlemin uygulanacağı belirtildi.

İmar barışına aykırı en çok yapı Muğla'da

Çevre ve Şehir Bakanlığınca yapılan denetimlerde imar barışına aykırı en fazla yapı Muğla'da tespit edildi. Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de belirlenen bin 351 yapı etap etap yıkılmaya başladı.

ÖÇK ve sit alanlarında yapılan denetimlerde en çok imar barışına aykırı yapının tespit edildiği ikinci il Nevşehir oldu. Nevşehir merkezde 187, Ürgüp'te 115, Avanos'ta 53 ve Gülşehir'de 1 kaçak yapı tespit edildi. Bu 356 yapıdan 147'si yıkıldı, kalan yapılar için yıkım işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İmar barışına aykırı en çok yapının yer aldığı üçüncü il ise Trabzon oldu. Çaykara'da 120, Maçka'da 11, Tonya'da 34, Akçaabat'ta 3 ve Köprübaşı'nda 3 olmak üzere il genelinde ÖÇK ve sit alanlarında tespit edilen 171 yapıdan 110'u yıkıldı.

İlk üç il dışında Antalya'da 260, Çanakkale'de 268, Rize'de 260, Edirne'de 202, İzmir'de 168, Mersin'de 178, Aydın'da 107 imar barışına aykırı yapı tespit edildi. Buralarda devam eden yıkım işlemlerinin de en kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:42
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Nevşehir
  4. Muğla
  5. İzmir
  6. Mersin
  7. Edirne
  8. Çanakkale
  9. Aydın
  10. Antalya
  11. çevre ve şehircilik bakanlığı
  12. imar barışı
  13. Anadolu Ajansı

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